Mort d’un homme qui a fait un malaise cardiaque pendant un contrôle de police

Victime d’un malaise cardiaque lors d’un contrôle de police, vendredi matin à Paris, un homme est mort ce dimanche matin a rapporté sur Twitter son avocat. L’IGPN a été saisie pour retracer le déroulement des faits.

Âgé de 40 ans, le livreur se trouvait depuis vendredi entre la vie et la mort à l’hôpital Georges Pompidou, a précisé Franceinfo. Son avocat, maître Arié Alimi, avait lancé un appel à témoins «dans la mesure où se sont peut-être des policiers qui sont à l’origine de cet accident cardiaque».

Cédric est décédé cette nuit aux alentours de 3h30. Je pense à ses enfants, à son épouse, à ses parents, à tous ses proches. https://t.co/5cMTluTnqz — Arié Alimi (@AA_Avocats) January 5, 2020

«Pendant ce contrôle de police, le cerveau de Cédric n’a plus été suffisamment oxygéné pendant plusieurs minutes et il y a plusieurs raisons possibles, avait avancé auprès de la radio nationale le magistrat. Il a peut-être fait l’objet d’un geste technique, comme on dit dans le jargon policier, une clé d’étranglement, un plaquage ventral ou d’autres gestes qui mènent souvent à l’asphyxie. C’est une hypothèse, rien n’est certain».

Selon la police, la victime roulait en scooter quand elle a été arrêtée par les forces de l’ordre. Face à un comportement jugé «irrespectueux et agressif», le quadragénaire a été interpellé pour outrage par les policiers. Suite à son malaise, il avait été pris en charge par les secours et conduit à l’hôpital.