3 choses à savoir sur l'opération pièces jaunes

Si les pièces de centimes d'euros s'entassent dans le porte-monnaie, c'est le moment de s'en débarrasser en faisant une bonne action. Le coup d'envoi de la 31e édition de l'opération humanitaire Pièces jaunes sera donné ce mercredi 8 janvier au Centre Hospitalier Régional d'Orléans par Brigitte Macron, avec Didier Deschamps, parrain de l'opération.

L'épouse du chef de l'Etat étrennera publiquement son rôle de présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, après avoir repris le flambeau de Bernadette Chirac en juin 2019. Figure indissociable des Pièces jaunes depuis 1994, l’épouse de Jacques Chirac, décédé le 26 septembre, avait proposé elle-même le nom de l'actuelle Première dame pour lui succéder.

Le sélectionneur des Bleus et Brigitte Macron visiteront ensemble au Hospitalier régional (CHR) d'Orléans, la maison des familles, ainsi que les services de pédiatrie et de néonatalogie. Ils y appelleront les Français à apporter leurs pièces de monnaie pour améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés. Du 8 janvier au 15 février 2020, plus de 2,3 millions de tirelires seront mises à disposition dans tous les bureaux de Poste de France.

l'opération pièces jaunes est née sous l'impulsion d'une maman

Tout commence en 1985 lorsqu'Anne Barrère apprend que son fils Yann, âgé de 3 ans à l’époque, est atteint d’une leucémie. Il est soigné à l’hôpital Necker-Enfants malades à Paris par le professeur de médecine Claude Griscelli, qui un jour, lui propose de lancer un projet pour que les parents puissent rester près de leur enfant malade à l’hôpital. Productrice d’émissions de télévision et ancienne journaliste santé, Anne Barrère profite alors de sa notoriété pour faire évoluer ce projet de solidarité, qui voit finalement le jour en 1989.

98 millions d'euros collectés depuis 31 ans et plus de 8.900 projets financés

En 31 éditions, les Pièces Jaunes ont permis de collecter près de 98 millions d’euros et de financer plus de 8.900 projets pour améliorer le quotidien des jeunes patients dans les services hospitaliers publics français : 2 817 chambres pour accueillir les parents auprès de leur enfant hospitalisé, 55 maisons pour les familles, 1175 pompes antidouleur, 523 séjours au bord de la mer ou à la montagne, mais aussi 411 aires de jeux et 647 espaces animation.

l'opération s'essouffle...

Malgré ces chiffres encourageants, les dons ont diminué ces dernières années, à environ 1,5 million par an, avec le recul de l'utilisation de l'argent liquide et le retrait de Bernadette Chirac. En 2002, 15 millions d'euros avaient été récoltés. Aujourd'hui, quelque 2 millions d’euros sont récoltés chaque début d’année dans les tirelires en carton, auxquels peuvent s’ajouter des dons et legs au fil des mois suivants. Pour inverser cette tendance, Brigitte Macron sera présente sur plusieurs médias, où elle remettra un gros coup de projecteur sur l'opération.