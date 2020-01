Puy-de-Dôme : il écope de 3 ans de prison pour avoir frappé sa mère de 66 ans

Un quadragénaire a été condamné à trois ans de prison ce lundi 6 janvier par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) pour avoir frappé sa mère de 66 ans.

L’homme, âgé de 41 ans, vivait chez celle-ci depuis plusieurs mois, rapporte La Montagne. C’est un fils «agréable» mais qui «ne fait rien de ses journées, à part s’alcooliser», ce qui le rend particulièrement violent, a raconté la retraitée.

Si elle a déjà dû subir ses emportements à plusieurs reprises, samedi dernier, son comportement a bien failli lui coûter la vie. Après être rentré ivre, l’homme s’est empressé de réclamer de l’argent à sa mère pour s’acheter du tabac.

«je me sens honteux et triste car ma mère, je l’aime»

Chose qu’elle a refusé de faire, sachant pertinemment que c’était pour se procurer une bouteille d’alcool. Le quadragénaire a alors menacé de mort sa mère, avant de lui jeter un téléphone portable à la figure. Paniquée, elle a tenté d’alerter la police et de quitter la maison en vitesse.

Mais son fils s’est interposé puis s'est mis à fracasser une suspension en verre à l’aide d’une chaise. Il a ensuite infligé plusieurs gifles à sa mère avant de lui maintenir la tête contre l’évier de la cuisine, à côté des bris de verre.

Alors qu'elle hurlait en se débattant, il a fini par lui introduire un torchon dans la bouche pour la faire taire. Après quoi l'agresseur a fini par retrouver son calme. Profitant de l'absence de son fils, qui était sorti fumer, la victime a réussi à s'échapper pour aller se réfugier chez ses voisins.

«Ces faits, particulièrement graves, auraient pu lui coûter la vie», a déclaré le procureur. De son côté, le prévenu a expliqué : «Je ne me suis pas du tout rendu compte de ce que je faisais», avant de poursuivre, «Franchement, je me sens honteux et triste car ma mère, je l’aime».

L'homme a été condamné à trois ans de prison avec mandat de dépôt. Il a également reçu une injonction d'éloignement du domicile maternel d'une durée de cinq ans.