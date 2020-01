Après avoir poursuivi un voleur de sac, il est agressé et poignardé

Un homme ayant tenté de rattraper un voleur de sac, lundi soir dans un TER reliant Saint-Chamond à Saint-Etienne (Loire), a été violemment pris à partie en remontant dans le train par deux individus, dont un lui a porté un coup de couteau.

Les faits se sont déroulés après qu’une femme a été victime d’un vol à l’arraché. Le bon samaritain a alors sauté du train à la suite du délinquant, mais sans réussir à le rattraper. Il est alors remonté dans le wagon, où deux autres hommes, décrit comme «complices», par Le Progrès, ont cherché à l’intimider.

Celui-ci ne s’est pas laissé faire et le ton serait monté dans la rame, jusqu’à ce les agresseurs passent à l’action en lui donnant plusieurs coups de poing et le poignardant au bras. Ils ont ensuite sauté sur le quai de Châteaucreux, à Saint-Etienne, dès que le train s’est arrêté, pour s’enfuir.

Heureusement, deux policiers en faction devant la gare les ont pris en chasse immédiatement. L’un des fuyards a percuté un poteau dans sa course, permettant facilement de lui mettre la main dessus, non sans frapper les agents. L’autre a été intercepté peu de temps après, alors qu’il cherchait à se débarrasser du couteau.

Les deux hommes, un habitant de Saint-Etienne et un Guinéen habitant à Feurs, ont été placés sous mandat de dépôt et doivent être jugés en comparution immédiate pour vol en réunion, violence avec arme et rébellion. Le voleur de sac à main était toujours recherché.