Municipales à Paris : la quasi-totalité des investitures EELV dévoilée, arrondissement par arrondissement

Il porte l'ambition de «devenir le premier maire écologiste de la capitale, «afin de la transformer et de la préparer au défi climatique», David Belliard s'est entouré d'une équipe issue des divers milieux de la mouvance écologique, dont il a dévoilé la quasi-totalité des noms.

Parmi elle figurent des adjoints à la mairie de Paris, des élus locaux mais aussi des candidats de la société civile et issus du milieu associatif. Une annonce confirmée par le parti et officialisée lors des voeux à la presse du candidat le 9 janvier dernier.

Seuls deux arrondissements – les 8e et 9e arrondissements de Paris – demeurent sans candidat désigné pour l'instant car l'annonce des candidatures «est pour très bientôt» selon l'entourage de David Belliard.

Par ailleurs, le candidat de «L'écologie pour Paris» est soutenu par le Parti animaliste ainsi que par des associations engagées en faveur de la défense du climat, comme «Urgence écologie» ou encore «A nous la démocratie».

LA LISTE «L'ÉCOLOGIE POUR PARIS» :

Paris Centre - Raphaëlle Rémy-Leleu (ex-porte-parole de l’association Osez le Féminisme) sera tête de liste pour ce nouvel arrondissement.

5e arrondissement - Laurent Audouin (docteur en physique, enseignant-chercheur et conseiller dans le 5e arrondissement) sera tête de liste dans le 5e.

6e arrondissement - Antoinette Kis (rédactrice dans le domaine de l'écologie et des transports, engagée auprès des personnes en situation de précarité) sera tête de liste dans le 6e.

7e arrondissement - Pas de candidat désigné.

8e arrondissement - Pas de candidat désigné.

9e arrondissement - Guillaume Cot (normalien, doctorant et attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de Lille) sera tête de liste dans le 9e.

10e arrondissement - Sylvain Raifaud (chef d'entreprise, ancien ingénieur territorial et adjoint à la maire du 10e en charge de la démocratie locale) sera tête de liste dans le 10e.

11e arrondissement - Joëlle Morel (conseillère de Paris en charge du suivi de la commission environnement, présidente de la SEMAEST et adjointe au maire du 11e en charge des espaces verts) sera tête de liste dans le 11e.

12e arrondissement - Emmanuelle Pierre-Marie (docteur en sociologie, chargée d'études à l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur)) sera tête de liste dans le 12e.

13e arrondissement - Anne Souyris (journaliste, enseignante, ancienne porte-parole des Verts et adjointe à la maire de Paris en charge de la santé) sera tête de liste dans le 13e.

14e arrondissement - Florentin Letissier (adjoint à la maire du 14e en charge de l'environnement et de l'économie sociale et solidaire) sera tête de liste dans le 14e.

15e arrondissement - Aminata Niakaté (avocate au barreau de Paris et engagée contre la peine de mort et les question d'égalité et d'équité pour les filles et les femmes) sera tête de liste dans le 15e.

16e arrondissement - Membre du Parti animaliste, Muriel Fusi (juriste d'entreprise, spécialiste du droit du travail) sera tête de liste dans le 16e.

17e arrondissement - Karina Perez (coordinatrice de la Ressourcerie des Batignolles et co-fondatrice du mouvement «Green Friday») sera tête de liste dans le 17e.

18e arrondissement - Anne-Claire Boux (salarié dans le secteur des énergies renouvelables) sera tête de liste dans le 18e.

19e arrondissement - Dan Lert (juriste auprès des hôpitaux de Paris et adjoint au maire du 19e chargé de l'environnement) sera tête de liste dans le 19e.

20e arrondissement - Antoinette Guhl (adjointe à la maire de Paris en charge de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire) sera tête de liste dans le 20e.