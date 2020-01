Yvelines : un prix pour récompenser les entreprises vertueuses

Concilier efficacité écologique et performance économique. C'est le but du nouveau «Prix Yvelines Environnement», lancé ce mardi 14 janvier, et qui distinguera les sociétés du 78 qui ont les meilleurs pratiques en faveur d'une croissance durable.

Ces distinctions seront attribuées par l’association Yvelines Environnement, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) Versailles-Yvelines et le conseil départemental. Pour y postuler, les entreprises doivent répondre à au moins un critère d'une liste d'actions bénéfiques pour la nature, la qualité de l'air, la consommation d'énergie ou la biodiversité.

Il s'agit, par exemple, de développer un nouveau produit ou procédé plus respectueux de l'environnement, de s'allier avec un autre acteur pour optimiser l'utilisation de ressources, de mettre en place une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou encore de proposer une action pédagogique en faveur du développement durable.

Pour concourir à l’un des prix, les volontaires doivent s’inscrire en candidatant par mail ([email protected]). Par la suite, un dossier technique sera à compléter et à retourner à l'association avant le 27 mai prochain. Le jury se réunira du 2 au 10 juin et la cérémonie de remise des prix se tiendra à l’hôtel du département le mercredi 17 juin.

«L'écologie n’est plus le cheval de bataille de quelques initiés : la mobilisation doit être générale [...] afin de conjuguer préservation de l’environnement avec équité sociale et développement économique», souligne Pierre Bédier, le président LR des Yvelines.

«Pour les entreprises, devenir éco-responsable tout en trouvant de nouvelles opportunités d’affaires et de nouveaux partenaires est un challenge constant qui demande de la volonté, du temps mais qui peut s’avérer extrêmement bénéfique», argumente de son côté Gérard Bachelier, président de la CCI Versailles-Yvelines.