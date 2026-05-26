Canicule : l'épisode en cours est «le premier d'une série», prévient le gouvernement

La ministre de la Transition écologique Monique Barbut a déclaré que la période de canicule que traverse la France cette semaine est appelée à revenir dans les prochains mois. Plusieurs villes ont battu leur record de température pour un mois de mai ce mardi.

L'épisode caniculaire, touchant depuis plusieurs jours la France et prévu pour durer toute la semaine, est certainement «le premier d'une série» qui devrait se répéter cet été, a affirmé mardi la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut.

«Malheureusement, on sait que, certainement, ce n'est que le premier d'une série de ce type d'événements que nous aurons à vivre cet été», a dit la ministre, à l'ouverture d'une réunion de crise au Centre ministériel de veille opérationnelle et d’alerte (CMVOA), à l'Hôtel de Roquelaure à Paris.

Les températures se sont envolées pendant le week-end de la Pentecôte, en raison de la présence d’un «dôme de chaleur», zone de haute pression qui bloque l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord.

le réchauffement climatique en cause

Un nouveau record de chaleur pour un mois de mai a été battu à l'échelle de la France ce mardi, a fait savoir Météo-France. L'indicateur thermique national, qui mesure la température moyenne à l'échelle du pays, a atteint 24,8°C selon les relevés provisoires à 17h, un record.

Plusieurs records pour un mois de mai ont été battus localement, notamment à Saint-Brieuc avec 31,9°C et Besançon avec 32,2°C, a aussi indiqué Météo-France. Sur les minimales aussi, des valeurs inédites ont été relevées au petit matin, comme à Biarritz où la température n'est pas descendue sous les 23,3°C.

Les épisodes caniculaires se multiplient et s'intensifient avec le réchauffement climatique, et la vigilance orange canicule a été étendue à treize départements pour la journée de mercredi par Météo-France.

Monique Barbut a tout de même tenté de rassurer en affirmant que la situation reste «sous contrôle», tout en signalant «il y a juste une alerte sur les seuils d'ozone» et que «nos nappes ne sont pas un niveau suffisant aujourd'hui».

«Sur les tendances pour les jours suivants, une baisse très progressive des températures» est attendue «à partir de samedi», a affirmé Alain Soulan, directeur général adjoint chez Météo-France. «Une dégradation du temps est probable entre dimanche et mardi, des pluies voire des orages, mais dont l'ampleur reste à préciser», a-t-il aussi dit.