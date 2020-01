Vidéo : importé des Etats-Unis, le dangereux «Fire challenge» débarque en France

Un nouveau défi a débarqué des Etats-Unis en France : le «Fire challenge». Ce nouveau «jeu», extrêmement dangereux, consistant à mettre le feu à ses vêtements et à poster la vidéo sur les réseaux sociaux, a fait son apparition à Nice, ce week-end.

Sur une vidéo, visible sur Instagram, et supprimée depuis par le réseau social, on pouvait y voir un adolescent, non loin d'un plage niçoise, mettre le feu au sweat-shirt d'un ami, préalablement aspergé d'une substance que l'on devine inflammable. Celui-ci se jette finalement à l'eau, afin d'éteindre le feu. Autour de lui, des adolescents regardent et filment la scène avec leur smartphone.

Sinon sur Instagram y’a des ados qui s’amusent à des jeux stupides et dangereux à Coco Beach #Nice06 pic.twitter.com/ewSHEoKSb5 — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) January 17, 2020

Après le «Ice challenge», la «Neknomination» ou encore le «à l'eau ou au resto», les adolescents ont encore repoussé leurs limites avec ce nouveau défi, né aux Etats-Unis en 2014.

Le «jeu» a déjà donné lieu à une série d'accidents. En 2018, un enfant originaire de Detroit aux Etats-Unis a été placé en soins intensifs après avoir relevé le défi. Près de la moitié de son corps a été brûlé.

En France, le phénomène est encore très restreint, mais il inquiète déjà les autorités et les parents.