Info CNews : un trafic international de voitures démantelé

Le circuit était parfaitement rodé, la qualité de l’ouvrage quasi-parfaite, rendant les infractions quasi indécelables. Avec l’arrestation de neuf personnes cette semaine en Ile-de-France, c’est un trafic international de voitures volées que vient de démanteler l’Office central de lutte contre le crime organisé (Oclco), co-saisi avec la police judiciaire de Paris et celle de Marseille.

L’alerte arrive de la Police aux frontières en octobre 2018. Plusieurs passeurs algériens viennent d’être contrôlés à Marseille, sur le point d’embarquer à destination de l’Algérie avec des véhicules neufs volés, maquillés et pourvus d’une immatriculation provisoire. L’enquête ouverte alors à Marseille va mettre en lumière des liens avec plusieurs individus en Ile-de-France et à Auxerre.

Et finalement, c’est un autre réseau qui est mis au jour, avec d’abord quatre personnes domiciliées dans les Hauts-de-Seine. Sous la direction du parquet de Nanterre, les enquêteurs de l’Oclco travaillent sur une association de malfaiteur qu’ils soupçonnent de sévir en France, à l’étranger et sur toutes les gammes de voitures.« Nous avions affaire à une équipe de voleurs aguerris, qui volaient sans violence, et utilisaient un procédé de maquillage des voitures parfaitement maîtrisé. Les véhicules faisaient vraiment illusion», explique à CNEWS le commissaire divisionnaire Yann Sourisseau, chef par intérim de l’Oclco.Et pour cause.

Les malfaiteurs présumés s’offraient les services de professionnels du secteur automobile pour «blanchir» les véhicules avec numéro d’identification refrappé. Le vol se faisait lui sans effraction, souvent avec l’aide d’un dispositif électronique. En Allemagne et en Italie, les hommes du réseau préféraient les escroqueries au leasing pour subtiliser des voitures haut de gamme.

L’enquête de plus d’un an a permis d’attribuer à ce réseau 80 vols de voiture sur cette période, pour un préjudice d’au moins deux millions d’euros. Huit des neuf personnes interpellées ont été mises en examen pour association de malfaiteurs. Âgées de 22 à 46 ans, arrêtées à Créteil, Bagneux, Vanves ou encore Bourg-la-Reine, la plupart étaient déjà connues de la justice. Qui pour des vols en bande organisée, escroquerie ou abus de confiance. Qui pour recel, importation de stupéfiants ou blanchiment notamment. Selon nos informations, aucun des suspects n’a reconnu les faits en garde à vue. Six d’entre eux ont été placés en détention provisoire.