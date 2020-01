Coronavirus : les masques en rupture de stock en Île-de-France

Alors que les premiers cas européens du coronavirus se sont déclarés en France, les pharmacies franciliennes sont prises d'assaut et les masques sont déjà en rupture de stock.

Selon Martial Fraysse, président honoraire du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et membre de l'académie national de pharmacie qui s'est exprimé au micro de France Bleu, «la plupart des officines» d'Île-de-France manquent de masques.

«Ce sont les masques FFP2 que l'on ne trouve plus, c'est-à-dire les masques de prévention. Et comme il n'y a pas de stocks établis, réactifs à cette situation, nos grossistes eux-mêmes sont en rupture», a-t-il ajouté.

Selon le témoignage d'une pharmacienne du 15ème arrondissement de Paris, les clients sont divers et variés : «Il y a de tout. De la personne active des jeunes mamans à cause des bébés, des personnes âgées et beaucoup de touristes [...] Il commence à y avoir une certaine psychose chez les parisiens, ça commence à être un peu compliqué à gérer». Selon elle, même les Chinois qui séjournent à Paris en achètent des quantités «parce que si j'ai bien compris, il y a pénurie en Chine».

D'après Martial Fraysse, les nouveaux stocks «seront livrés dans les prochains jours».