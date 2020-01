La Ciotat : un terrain de foot en noyaux d'olives

Une alternative durable et locale. Le stade Bouisson de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) est unique en son genre. Pour remplacer les billes de caoutchouc synthétique du terrain de football, la ville a opté pour des…noyaux d’olives concassés.

Et pas n’importe lesquels. Chaque semaine, les joueurs de l’Etoile sportive foulent les noyaux d’olives de Muy, une commune de la région, la ville souhaitant un revêtement «développement durable» et «un remplissage plus naturel».

Les fibres vertes sont toujours en plastique, mais le remplissage est fait avec des noyaux d'olives concassés, répartis sur les 6500 mètres carrés du stade, précise La Provence.

un terrain à 619.000 euros

«Cette couche de noyaux assure la souplesse du revêtement et le bon drainage des eaux de pluie. C'est une première en France», a souligné le constructeur Romain Gensul, de Méditerranée Environnement.

L'aménagement de ce nouveau terrain à base de noyaux d'olives, qui est fait pour durer entre 12 et 15 ans, est revenu à 619.000 euros. Avec des billes de caoutchouc, le coût aurait été de 537.000 euros, soit 82.000 euros de moins.

Mais «c'est un choix politique et éthique assumé du maire, a déclaré de son côté Richard Molinès, élu délégué au sport. Il n'y a pas d'odeur pour les joueurs et on est sûrs que la matière qui va peu à peu partir n'ira pas polluer la mer».