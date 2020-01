Paris : une troisième Nuit de la Solidarité organisée pour recenser les sans-abri

Après deux premières éditions réussies, une troisième Nuit de la Solidarité a lieu à Paris ce jeudi 30 janvier, afin de décompter les sans-abri dans les rues de la capitale.

Pour rappel, le principe de cette soirée souhaitée et encadrée par la municipalité parisienne ? Décompter «le nombre de personnes en situation de rue» de façon exhaustive, en leur soumettant un questionnaire (anonyme et non imposé) afin de recenser leurs besoins et adapter ensuite les politiques publiques en conséquence.

Pour mener à bien cette opération qui ne veut pas être une «intervention sociale» mais un «outil» pour mieux connaître les sans-abri, 1.700 bénévoles parisiens – encadrés par 400 professionnels – sont espérés pour sillonner l'ensemble des rues de la capitale. Ensemble, répartis par groupe de 4 ou de 5, ils iront ainsi à la rencontre des sans-abri.

L'an passé, 3.641 personnes à la rue avaient été rencontrées lors de cette soirée, qui s'était déroulée dans la nuit du 7 au 8 février 2019. Soit une hausse de 223 personnes, selon l'Apur, par rapport à la première édition, début 2018. Parmi elles, 65 % étaient seules, 30 % en groupe de cinq ou plus, 3 % en famille avec enfant(s) et 2 % en couple sans enfant. A savoir que 92 enfants ou encore 12 femmes enceintes ont été récensés.

Le coup d'envoi de l'initiative sera donné jeudi à 18h30 par Anne Hidalgo, la maire de la ville.