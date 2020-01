Rencontres en ligne : 50 % des femmes ont déjà reçu des contenus explicites non désirés

Nus, «dickpics», contenus à caractère sexuel… Selon une étude publiée mercredi la moitié des femmes qui utilisent des applis de rencontre ont confié avoir déjà reçu des contenus explicites non sollicités.

Chez les hommes, 22% ont déjà été exposés à ce type de contenu, selon cette enquête réalisée en France, en Italie et en Espagne par YouGov pour Once. Parmi les sondés, 11% des hommes ont avoué avoir déjà envoyé ce type de contenu contre 7% de femmes.

«Ce n’est pas un effet nouveau, derrière un écran, les comportements sont désinhibés, on éprouve moins d’empathie, on peut être anonyme, a expliqué Clémentine Lalande, CEO de Once. Et l’effet «hypermarché» de la plupart des applis de rencontre renforce encore ce sentiment d’impunité. La conséquence assez naturelle, c’est que les échanges sont souvent très bruts sur les applis, voire violents».

En 2037, la moitié des naissances aura pour origine un site ou une appli de rencontres

Cette banalisation de comportement agressifs est particulièrement présente chez les 18-35 ans rapporte l’enquête. Cette attitude est l’une des principales raisons de l’insatisfaction de 83% des utilisateurs de ces applications de rencontre, avec l’attitude globale des utilisateurs et un sentiment d’inefficacité et de perdre du temps sur ces applis.

Pourtant, malgré ces chiffres qui pourraient décourager, les utilisateurs français restent encore 47% à espérer trouver un partenaire sur le long terme en ligne. Un chiffre plus élevé que chez nos voisins Italiens (37%) ou Allemands (36%).

L’étude leur offre cependant un motif d’espoir. Selon elle, en 2037, la moitié des naissances aura pour origine une rencontre faite sur un site ou une application de rencontres.

*Étude européenne faite par YouGov pour l’application de rencontres Once et réalisée auprès de 4.076 personnes de plus de 18 ans en France, Allemagne, Italie.