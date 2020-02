Municipales à Paris : qui sont les candidats pour le 6e arrondissement ?

Si les Parisiens connaissent bien les candidats à la mairie de Paris, peu d'entre eux sont capables de donner le nom de leur maire d'arrondissement. Pour s'y retrouver en vue des municipales, voici la liste des candidats de chaque parti pour le 6e arrondissement de Paris.

«PARIS EN COMMUN» (ANNE HIDALGO)

Céline Hervieu, secrétaire de la section du Parti Socialiste (PS) dans le 6e arrondissement.

«Engagés pour sauver PARIS» (rAchida Dati)

Jean-Pierre Lecoq, maire sortant du 6e arrondissement et conseiller régional d'Ile-de-France.

«l'écologie pouR PARIS» (dAvid belliard)

Antoinette Kis, rédactrice dans le domaine de l'écologie et des transports et engagée auprès des personnes en situation de précarité.

«PARIS ensemble» (benjamin griveaux)

Pas de tête de liste annoncée à ce stade de la campagne.

«Le nouveau paris» (cédric villani)

Sylvie Smaniotto-Gruska, membre fondateur puis secrétaire générale Europe de l’UDI et magistrate à la Cour nationale du droit d’asile.

«PARISiennes, parisiens» (gaspard gantzer)

Olivia Andrez, directrice de la Fondation France-Chine, «organisation de réflexion et de recherche» au service de la communication et du dialogue, entre les milieux d’affaires, économiques et culturels des deux pays.