Municipales à Paris : qui sont les candidats pour le 13e arrondissement ?

Si les Parisiens connaissent bien les candidats à la mairie de Paris, peu d'entre eux sont capables de donner le nom de leur maire d'arrondissement. Pour s'y retrouver en vue des municipales, voici la liste des candidats de chaque parti pour le 13e arrondissement de Paris.

«PARIS EN COMMUN» (ANNE HIDALGO)

Jérôme Coumet, maire sortant du 13e arrondissement de Paris.

«engagés pour sauver PARIS» (Rachida dati)

Jean-Baptiste Olivier, conseiller du 13e arrondissement, président du groupe Union de la droite et du centre.

«l'écologie pour PARIS» (David Belliard)

Anne Souyris, adjointe à la mairie de Paris chargée des questions relatives à la Santé et aux relations avec l'AP-HP, co-présidente du groupe Ecologiste au conseil de Paris.

«PARIS Ensemble» (Benjamin Griveaux)

Chang Hua Peng, avocat au barreau de Paris.

«Le Nouveau Paris» (cédric villani)

Amir Ben Merzoug, conseiller en communication politique et publique, chef de file (et non encore tête de liste) de Cédric Villani dans le 13e.

«Parisiennes, Parisiens» (gaspard gantzer)

Marie-Sophie Zentar, pédiatre à l'hôpital Necker.