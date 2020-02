Tentative de suicide : une flèche d'arbalète lui transperce la tête, il s'en sort sans la moindre goutte de sang

Un cas exceptionnel. Dans un article récemment paru dans une revue médicale, les médecins de l’unité de chirurgie ORL et cervico-faciale ainsi que du service de réanimation chirurgicale et traumatologique du CHU de Reims, témoignent d'une intervention rare faisant suite à une tentative de suicide ratée par arbalète.

Très affecté par une rupture amoureuse, le patient, un homme de 28 ans, s'était tiré une flèche (aussi appelée carreau) d'arbalète de loisir dans la tête. Le projectile a d'abord transpercé une zone située autour du menton, traversé sa tête, avant de ressortir par le haut de son front et de finir sa course plantée contre un mur, selon l'article scientifique des European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases, rapporté par le blog Réalités biomédicales.

A l'arrivée des secours, la surprise est de taille : non seulement la victime est encore consciente, mais surtout elle ne saigne pas. La partie de la flèche immobilisée dans le mur finit par être sectionnée et la victime conduite aux urgences où elle subit une batterie d'examens médicaux qui ne révèlent là encore rien d'anormal : aucune lésion n'est constatée, le sinus est épargné et le patient respire correctement.

Après réflexion, décision est finalement prise de lui administrer un sédatif puis de procéder à l'extraction du projectile. Les médecins, qui peuvent alors explorer la cavité buccale, n'observe, là encore, aucun saignement ni hématome.

Après être resté 48h en soins intensifs, l'homme a finalement été transféré dans le service d'oto-rhino-laryngologie puis en psychiatrie.