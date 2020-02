Blocage de l'aéroport de Chambéry : les militants d'Extinction Rebellion aspergés de gaz lacrymogène par un CRS

Les militants écologistes du mouvement Extinction Rebellion ont effectué une opération de blocage à l'aéroport de Chambéry (Savoie) ce samedi. Une action réprimée violemment, comme le montrent les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

A la mi-journée, les activistes du mouvement, qui s'étaient fait connaître du grand public notamment grâce à plusieurs opérations à Paris en 2019, ont manifesté ce samedi. Cette opération menée conjointement avec l'antenne départementale d'Attac, baptisée «Tous en piste», a réuni une centaine de personnes, selon Le Dauphiné Libéré.

Comme cela s'était produit lors de l'opération menée fin juin sur le pont de Sully à Paris (5e arrondissement), des militants ont été aspergés de gaz lacrymogène par des forces de l'ordre qui tentaient de déloger les manifestants assis et attachés les uns aux autres.

Sur la vidéo publiée par le compte Twitter d'Extinction Rebellion, un agent se met à lancer du gaz dans la direction des manifestants pendant une dizaine de secondes.

En guise de réponse à ce geste, ces derniers entonnent, têtes baissées : «CRS doucement, on fait ça pour vos enfants».

Toujours sur #Chambery avec l'action #TousseenPiste



On essaye d'alerter sur l'urgence écologique et climatique en cours et...



"CRS doucement on fait ça pour vos enfants" #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/7CGYWUUYMm

— Extinction Rebellion France (@xrFrance) February 15, 2020