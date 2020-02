Qu'est-ce que le «séparatisme islamiste» évoqué par Emmanuel Macron ?

Le chef de l'Etat était mardi 18 février à Mulhouse pour s'exprimer sur ce qu'il nomme le «séparatisme islamiste».

19 mars 2018. Le terme de «séparatisme islamiste» est lancé dans le débat public par la publication d'une tribune («L'appel des 100 intellectuels contre le "séparatisme islamiste"») dans les colonnes du Figaro. Signé par des intellectuels comme Bernard Kouchner, Sylvain Tesson ou encore Alain Finkielkrault, le texte est alarmiste. Les signataires parlent de l'islamisme comme d'un «nouveau totalitarisme» et d'un «apartheid» qui chercherait à gagner du terrain.

Depuis, ce concept semble avoir fait son chemin au plus haut sommet de l'Etat puisque son chef s'en est emparé. Dans le journal Le Monde en janvier, Emmanuel Macron, en parlant d'une certaine partie de la communauté musulmane, confiait : «il faut accepter qu’il y a, dans notre République aujourd’hui, ce que j’appellerais un séparatisme».

«une forme de séparatisme de classes sociales»

Pour contrer les comportements d'une communauté qui rejetterait la République française au profit de valeurs religieuses, sexuelles ou culturelles, les gouvernements précédents préféraient parler de «lutte contre le communautarisme». En utilisant l'expression «séparatisme islamiste», Emmanuel Macron souhaite recentrer le débat autour d'une seule communauté religieuse.

Aussi le président de la République utilise un terme qui désigne un concept qui va plus loin que le communautarisme. «Normalement, c'est une expression qui revient lorsqu'une partie d'un pays veut son indépendance. Le séparatisme islamiste met l'accent sur le fait que les islamistes ne veulent pas respecter la loi commune, avec cette volonté de se séparer des autres», explique Chahla Chafiq, écrivaine et sociologue, auteure d'ouvrages sur l'islamisme.

Pour cette dernière, cette idéologie a pu s'imposer, notamment dans les quartiers dits «sensibles» à cause du vide social, culturel et politique qui y règne. «La logique islamiste gagne du terrain là où vivent des musulmans qui peuvent être intéressés par des repères identitaires qui leur offrent une fausse identité et de la reconnaissance»

Mais le séparatisme n'est pas l'apanage de l'islamisme : «lorsque des riches n'acceptent pas que des logement sociaux soient construits dans leur quartier, c'est une forme de séparatisme de classes sociales», étaye l'experte. Et elle met en garde : «attention à ne pas faire la confusion entre l'appartenance à une religion, l'islam, qui est une religion et à l'islamisme, qui est une idéologie politique».