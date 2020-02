Qu'est-ce que «la Fonctionnelle», l'unité d'élite de la propreté parisienne ?

C'est un service peu connu qui œuvre dans l'ombre depuis des années. Surnommée «la Fonctionnelle», cette sous-direction de la Direction de la propreté et de l'eau (DPE) de la ville de Paris a fait l'objet d'un reportage de terrain, «Des ordures et des hommes», réalisé par Mireille Dumas pour Infrarouge. Focus sur cette «unité d'élite» de la propreté parisienne.

Peu le savent mais il existe en effet à Paris un service municipal dédié à la propreté qui ne se déploie que sur les terrains exceptionnels, c'est-à-dire les plus compliqués voire les plus inacessibles. Pour cela, il est disponible à toute heure du jour et de la nuit, 24h sur 24, 7 jours sur 7.

Appelée la Fonctionnelle, cette brigade d'intervention – basée dans le 20e – est dotée d'environ 500 agents (sur les 7.500 dédiés à la propreté que compte la ville de Paris), qui se relaient toute la journée pour intervenir dans les rues de la capitale et à sa périphérie.

Leurs missions ? Entretenir, déblayer et nettoyer partout où les équipes de propreté d'arrondissement ne peuvent le faire. «Les agents de la Fonctionnelle viennent en support dans chaque arrondissement pour tout ce qui ne relève pas de l’entretien habituel», résume Paul Simondon, l'adjoint parisien chargé de la propreté.

«Ils savent tout ce qui se passe à Paris, et partagent les événements du quotidien des Parisiens, parce qu’ils les voient, ils y assistent», explique l'adjoint, assurant que ces hommes et ces femmes étaient capables de «remplir toutes les missions quelle que soit la situation». «Ils représentent le service public dans tout ce qu'il a de disponible et d'efficace pour se mettre au service des Parisiens», leur rend hommage l'élu.

Un travail du quotidien

Et parmi leurs fonctions, certaines sont régulières, voire quotidiennes. La Fonctionnelle intervient par exemple presque tous les jours sur les berges de Seine dans le cœur historique de Paris, afin de s'occuper des quais inaccessibles aux engins de nettoyage classiques.

Plusieurs fois par semaine, elle est aussi amenée à déblayer les très grands marchés de la capitale, le plus souvent découverts, tels que celui de Barbès (18e) ou encore celui de Belleville (20e). «Les volumes de déchets sont tels qu'ils nécessitent un petit bulldozer pour être enlevés», explique Paul Simondon à ce sujet.

De plus, l'équipe de nuit de la Fonctionnelle travaille à l'entretien du périphérique et des tunnels parisiens. Régulièrement, ces derniers sont donc fermés en nocturne pour que les agents puissent intervenir en toute sécurité, prêts à ramasser les déchets mais aussi à débroussailler les talus ou encore à lessiver les murs des tunnels.

Enfin, la cellule «risques chimiques» collecte tous les produits jugés dangereux, à la demande des particuliers ou des administrations publiques, afin qu'ils soient traités dans des centres spécialisés. Dans ce cadre, elle conseille également le service technique de la propreté de Paris en matière de déchets toxiques.

des interventions exceptionnelles

Une autre facette du travail de la Fonctionnelle est d'intervenir lors d'occasions exceptionnelles. Et parmi elles, il faut encore faire le distinguo entre les événements récurrents (manifestations, événements sportifs annuels...) et les imprévus, en cas d'aléas climatiques par exemple (crues, vents violents...).

Divisés en petits groupes d'intervention, les agents sont donc préparés à intervenir sur des terrains connus, pour ramasser tous les déchets laissés par les participants au Marathon de Paris, à la Fête de la musique ou encore à la Marche des fiertés. Mais aussi sur des terrains inconnus, déployés en urgence lors de certaines manifestations des Gilets Jaunes par exemple.

Enfin, les membres de la Fonctionnelle sont les seuls habilités à utiliser certains engins de nettoyage et d'entretien très spécifiques. A savoir les saleuses, les déneigeuses, les souffleuses de feuilles mortes ou encore les camions permettant de pulvériser de l'eau à haute pression, qui servent notamment à ôter la boue des quais lors des crues.

un travail de l'ombre

Souvent ignorée du grand public, cette charge de travail colossale a été particulièrement bien mise en valeur dans un reportage de Mireille Dumas, récemment diffusé sur France 2. Un documentaire «absolument magnifique» selon Paul Simondon, qui souligne la capacité de la journaliste à avoir su mettre en avant la tâche quotidienne de ces agents, tout en donnant une large place à leur parole.

Un travail de l'ombre qui pourrait presque faire oublier qu'ils sont souvent les premiers à intervenir lors de moments dramatiques, après les attentats ou après l'explosion de gaz de la rue de Trévise par exemple. «Ils sont les premiers à être intervenus au Bataclan, au lendemain des attentats du 13 novembre, en se portant volontaires», témoigne l'adjoint parisien à la propreté, qui souligne que leur travail est «indispensable pour que l'on puisse bien vivre à Paris».

Et pour ceux qui aimeraient voir ou revoir le documentaire de Mireille Dumas, il est disponible en replay et sera retransmis le jeudi 12 mars prochain, sur La Chaîne Parlementaire (LCP), avant un large débat au sujet de la propreté parisienne.