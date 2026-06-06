Coupe du monde 2026 : une partie de la sélection iranienne n'a pas obtenu de visas américains

Alors que la Coupe du monde de football démarre le 11 juin prochain, l'Iran a annoncé ce samedi qu'une partie de la sélection n'avait pas reçu de visas américains, notamment le personnel de direction, dont le président de la fédération Mehdi Taj.

Ce samedi 6 juin 2026, l'Iran a dénoncé un «traitement discriminatoire» des États-Unis. En effet, l'un des trois pays qui accueillent la Coupe du monde 2026, avec le Canada et le Mexique, aurait refusé de délivrer des visas à des membres de la sélection iranienne, à quelques jours seulement du coup d'envoi de la compétition reine du football.

En réponse à un message de l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, Tom Barrack, qui assurait que l'équipe iranienne avait obtenu ses visas, l'ambassade iranienne a demandé : «Pourquoi ne dites-vous pas que des visas ont été refusés à une grande partie du personnel de direction et des cadres, des conseillers techniques, et d'autres personnes qui font partie intégrante de toute équipe nationale de football ?»

You cannot whitewash conduct that violates FIFA regulations and breaches the United States’ host obligations merely by praising yourselves.



Why do you not say that visas were denied to a large portion of the managerial and executive staff, technical advisers, and others who are… https://t.co/AoEvfphxmH — Iran Embassy in Türkiye (@Iran_in_Turkiye) June 6, 2026

«En étendant vos hostilités capricieuses contre la nation iranienne au domaine du sport, le gouvernement américain prive l'équipe nationale d'Iran de son droit de participer à la Coupe du monde dans des conditions normales. Cela représente la pire forme possible d'ingérence politiquement biaisée dans le sport», a-t-elle ajouté.

De nouveaux bombardements contre l'Iran

Selon plusieurs médias iraniens, «15 membres de l'équipe administrative et d'encadrement se trouvent confrontés à des problèmes» avec leur visa, dont le président de la fédération Mehdi Taj. L'Iran, qui a été l'un des premiers pays qualifiés pour le Mondial, doit s'envoler pour Tijuana au Mexique ce samedi afin de rejoindre son camp de base.

Mais à l'origine, l'équipe de football d'Iran était logée à Tucson (Arizona) aux États-Unis. Toutefois, les incertitudes autour des visas ont poussé la sélection à déplacer son camp de base. L'Iran débute le tournoi le 15 juin prochain avec son premier match de poule face à la Nouvelle-Zélande à Los Angeles, puis enchaînera de nouveau dans la ville américaine avec la Belgique le 21 et terminera enfin sa phase de groupes contre l'Égypte à Seattle.

Malgré le cessez-le-feu décrété le 8 avril, les États-Unis ont annoncé, quelques heures après avoir confirmé l'octroi de visas à la sélection iranienne, de nouveaux bombardements contre l'Iran, qui a répliqué en ciblant des pays du Golfe.