Ile-de-France : une plate-forme unique pour lutter contre les punaises de lit

Plus de 100.000 sites auraient été infectés en Ile-de-France en 2018, selon la CS3D, la chambre syndicale spécialiste du secteur. Et une augmentation de 30 % est à prévoir pour 2019. Les punaises de lit ne cessent d'augmenter dans la région, où la plateforme lancée par le gouvernement était particulièrement attendue.

A elle seule, la région Ile-de-France concentrerait près d'un quart des zones touchées par la présence de punaises de lit en France. Un fléau qui ne cesse de s'étendre, en même temps que pullulent les arnaques pour s'en débarasser. Face aux faux sites et aux pseudos-spécialistes de leur éradication, l'Etat vient de mettre en ligne une plateforme dédiée, censée répondre aux questions des personnes touchées, mais également leur communiquer les noms d'entreprises agréées et reconnues pour intervenir sur le terrain.

Pour rappel, les punaises de lit sont des insectes parasites qui vivent à l'abri de la lumière, dans les espaces sombres. Les chambres et les salons avec canapé sont principalement touchés. Des espaces clos donc qu'il convient de traiter immédiatement selon le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, qui assure qu'«en cas d'infestation d'un logement, il est nécessaire de procéder à des mesures strictes pour limiter leur prolifération jusqu'à l'élimination».

Pour cela, un numéro vert a d'ores et déjà été mis en place : 08.06.70.68.06 (au prix d'un appel local), en plus de la plateforme en ligne intégralement dédiée à ce problème sanitaire. Ce numéro de téléphone est ainsi accessible, selon le ministère, «afin de répondre à toutes les questions et adopter les bons gestes dans la lutte contre les punaises de lit».

Par ailleurs, le gouvernement souhaite lutter contre les fraudes liées à la lutte contre les punaises de lit, notamment les entreprises frauduleuses qui se font passer pour des expertes en la matière. Nombreuses ont vu le jour ces derniers mois, profitant d'un marché en pleine explosion. Résultat : elles proposent leur service contre plusieurs centaines d'euros, mais sans que leur passage ne change rien à la présence de punaises.

Face à de tels agissements, le ministère rappelle que le «recours à des professionnels est obligatoire» et ce, uniquement auprès de «d'entreprises spécialisées dans la détection (notamment celles ayant recours à des chiens renifleurs)». Et pour s'assurer que celles-ci sont bien agréées : il faut avant tout vérifier «que l’entreprise est en possession du certificat Certibiocide délivré par le ministère de la Transition écologique et solidaire depuis moins de 5 ans».