Le groupe PSA va verser une prime de 4.100 euros aux employés ayant les plus bas salaires

Un groupe qui va bien et un patron généreux. Invité sur RTL, ce mercredi 26 février, le président-directeur général du constructeur automobile PSA, a annoncé une rentabilité record pour le groupe en 2019. Ce faisant, Carlos Tavares a indiqué que les salariés ayant les plus bas salaires allaient percevoir plus de 4.000 euros de prime.

Carlos Tavares a déclaré que PSA avait enregistré des recettes en hausse de 1 %, alors que la marge opérationnelle et le résultat net du groupe se sont, eux, améliorés de 11 % et 15 % respectivement.

«Mais surtout le taux de rentabilité sur la division automobile a atteint 8,5 %, un nouveau record pour l'entreprise», a ajouté le patron de 61 ans.

Selon un communiqué publié plus tôt mercredi, PSA avait indiqué avoir enregistré un bénéfice net record en 2019 de 3,2 milliards d'euros, en hausse de 13,2 %, la «sixième année consécutive d'amélioration de la performance de l'entreprise», malgré la baisse du marché automobile mondial.

Une prime en hausse de presque 300 euros sur un an

C'est pourquoi, au vu de ces performances, Carlos Tavares a annoncé que «la prime d'intéressement et de performance qui sera versée aux salariés et en particulier à ceux qui ont les salaires les plus bas, donc ceux qui ont des salaires inférieurs à deux fois le SMIC, sera de 4.100 euros, comparé à 3.810 euros l'année dernière». Il n'a toutefois pas précisé s'il s'agissait d'un montant brut ou net.

Le patron de PSA a tenu à remercier «chaleureusement, à féliciter avec enthousiasme tous les salariés du groupe qui ont fait un travail remarquable en 2019».

«Je veux ici leur dire à quel point je suis heureux pour notre entreprise de ces résultats et donc évidemment nous allons continuer sur cette dynamique», a-t-il encore déclaré.