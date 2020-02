La Monnaie de Paris émet une pièce de 2 euros à l'effigie du général de Gaulle

Une pièce d'exception. A l'occasion du 130e anniversaire de sa naissance, du 50e de celui de sa mort, et du 80e anniversaire de l'appel du 18 Juin, la Monnaie de Paris met en circulation une pièce de 2 euros, à l'effigie de Charles de Gaulle.

Frappée à 18.061.940 exemplaires, en référence au 18/06/1940, cette pièce forte de la mémoire nationale est d'ores-et-déjà disponible sur le site de la Monnaie de Paris. Editée en métal courant, il est possible de la commander pour 20 euros.

A cette pièce, s'ajoute une collection de monnaies, en qualité «brillant universel» (BU) et «belle épreuve» (BE), immortalisée en deux pièces de 10 euros et 100 euros Argent, ainsi qu’un «miniset» regroupant l’ensemble de la gamme euro, à l’effigie du général de Gaulle.

Le «Grand Charles» à plusieurs étapes de sa vie

Côté face, deux profils de Charles de Gaulle à deux époques différentes de sa vie : le profil en arrière-plan représente le père de la France libre en tenue de général des armées lors de l’Appel du 18 Juin ou lors de la libération du pays.

Pour le 130e ann. de sa naissance, du 50e ann. de sa mort et du 80e ann. de l'appel du 18 juin, la Monnaie de Paris dévoile une 2€ commémorative en BU/BE, une monnaie de 10€ et 100€ Argent ainsi qu'un miniset à l'effigie du Général de Gaulle. https://t.co/EdnNC6Yw0K pic.twitter.com/QKKikqjK7n — Monnaie de Paris (@MonnaieDeParis) February 3, 2020

Le profil en premier plan représente quant à lui Charles de Gaulle pendant son second septennat présidentiel. La mention RF (République Française) est partiellement intégrée dans une croix de Lorraine, symbole de la France libre choisi par de Gaulle en 1940.

«Nous gravons l’histoire de France dans le métal depuis plus de 1150 ans. A l’occasion de l’année qui célèbre Charles de Gaulle, la Monnaie de Paris se devait de créer une collection rendant hommage au Général qui a profondément marqué l’histoire du XXe siècle», résume l'institution.