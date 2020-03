Air France refuse l'embarquement de son chien de soutien émotionnel, elle saisit la justice

Là où Caroline Daigueperse va, Nouchka va aussi. Ce petit cocker, que l'ancienne avocate a adopté comme chien de soutien émotionnel, l'aide à gérer ses angoisses. Seulement voilà : Air France refuse de laisser embarquer l'animal pour un voyage en Israël prévu fin avril.

Caroline Daigueperse a donc décidé de saisir la justice. Ex présidente de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) à Bordeaux, elle affirme que Nouchka lui a été prescrite par un psychiatre, pour apaiser son mal-être après la mort de sa mère.

Jusqu'ici, l'ancienne avocate n'avait pas rencontré de problème pour voyager avec Nouchka. La chienne était autorisée à embarquer avec sa maîtresse au titre de «chien de support émotionnel», à condition de fournir des certificats médicaux et vétérinaires.

Mais, depuis 2018, Air France a durci sa réglementation concernant le voyage des animaux. Les chiens et les chats sont toujours autorisés en cabine mais seulement s'ils pèsent moins de huit kilos.

Cela exclut Nouchka et son statut d'animal de support émotionnel ne lui permet plus de faire exception, sauf sur les vols à destination des Etats-Unis où la loi est plus souple.

«Les passagers ne sont pas logés à la même enseigne»

Caroline Daigueperse et son avocate ont ainsi décidé d'attaquer la compagnie aérienne pour discrimination. «Air France ne justifie sa décision par aucun motif de sécurité ou de salubrité des vols, explique la magistrate à Sud-Ouest. Il y a une double discrimination. Selon leur destination et selon leur pathologie, les passagers ne sont pas logés à la même enseigne»

L'avocate fait ainsi référence aux chiens guide d'aveugle, pour certains bien plus lourds que Nouchka, qui sont autorisés à voyager en cabine avec leurs maîtres.

De son côté, Air France a indiqué que le durcissement des règles concernant la présence d'animaux en cabine avait été mis en place à la suite de plusieurs incidents impliquant notamment des morsures. L'audience est prévue pour le 16 mars.