Paris : faut-il craindre une crue de la Seine dans les prochains jours ?

Les inquiétudes montent au sujet d'éventuelles crues à venir dans la région parisienne, alors que le niveau de la Seine augmente et que des précipitations sont prévues dans les prochains jours. Le service d'information Vigicrues a déclenché la vigilance jaune aux crues dans la capitale.

«La situation [atmosphérique] est extrêmement favorable» à la formation de crues en Ile-de-France, fait savoir Joël Hoffman, le directeur adjoint du Service central d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des inondations (SCHAPI), qui fait état d'un «sol assez saturé qui n'absorbe plus beaucoup d'eau». «Avec un niveau de vigilance jaune et avec encore de la pluie qui nous arrive de la moitié nord, le bassin de la Seine risque de monter dans les jours à venir», assure l'expert.

Une prévision partagée par Vigicrues, le service d'information sur le risque de crues des principaux cours d'eau en France. «Les niveaux étant déjà élevés sur de nombreux cours d'eau, les nouvelles précipitations sont de nature à entretenir les crues de saison en cours ou à engendrer de nouvelles hausses de niveau d'ampleur modérée sur les cours d'eau placés en vigilance jaune», peut-on lire sur la page dédiée au bassin parisien.

Concrètement, certains cours d'eau pourraient ainsi connaître «une rapide montée des eaux», car «leurs niveaux restent élevés et les crues se propagent aux secteurs situés en amont placés en vigilance jaune». «Dans les jours à venir, la crue dépendra des volumes des différents épisodes pluvieux prévus ce soir et demain matin», assure ce mercredi 4 mars le service des prévisions de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement (DRIEE Ile-de-France).

Pour autant, il n'y a pas de raison d'être alarmiste selon cette institution qui surveille l'intégralité des cours d'eau du bassin parisien : avec 3,27 mètres de hauteur relevé ce mercredi 4 mars, la Seine est encore loin d'avoir atteint les 5,88 mètres de janvier 2018 ou encore les 6,1 mètres de juin 2016. Pour , il s'agit en effet de «niveaux tout à fait habituels pour la saison», avec des «crues saisonnières peu inquiétantes», qui n'entraîneront pas pour l'instant de mesures de précaution spécifiques, telles que la fermeture du transport fluvial etc...