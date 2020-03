Quelle est la contagiosité du coronavirus par rapport aux autres virus ?

Les cas de contamination au Covid-19 – maladie causée par le coronavirus actuel – se multipliant sans cesse au fil des jours, sa force de propagation semble extrêmement puissante. Mais quelle est réellement sa contagiosité par rapport aux autres virus ?

Il faut pour cela déterminer son R0, ou taux de reproduction. Il s’agit du nombre moyen maximal qu’un patient malade peut contaminer à son tour. Si la communauté scientifique reconnaît qu’il est encore tôt pour définir avec précision ce taux, une étude parue dans la revue médicale New England Journal of Medicine et l’OMS a fourni des chiffres.

Ainsi, celui du Covid-19 s’établit entre 1,5 et 3. Le chiffre de 2,5 est majoritairement retenu, ce qui signifie qu’entre deux et trois personnes au maximum en moyenne peuvent être contaminées à leur tour par un individu atteint.

Il s’agit d’un niveau proche de la grippe, qui, selon les sources, affiche un taux de contagiosité allant de 1 à 3. Il est en revanche très loin de celui de la rougeole, qui s’établit entre 12 et 18. Concernant les rotavirus, responsables des épidémies de gastro-entérite, il est considéré qu’un malade peut contaminer jusqu’à dix-huit personnes.

Taux de contagion des différents virus :

- H1N1 : 1,5

- Grippe saisonnière : 2,5

- Ebola : 2,5

- Covid-19 : 2,5

- Sras : 3

- VIH : 3,5

- Hépatite B : 5

- Varicelle : 8,5

- Rougeole : 12 à 18