Coronavirus : ce que l'on sait sur le rassemblement évangélique de Mulhouse

Après un rassemblement, au moins 7 cas de coronavirus ont été recensés parmi les fidèles de l'église évangélique Porte ouverte chrétienne, dans le quartier de Bourtzwiller à Mulhouse (Alsace).

Fondée en 1996 par Jean et Suzanne Peterschmitt, l'église protestante rassemble l'une des communautés évangéliques les plus importantes de France. Elle organisait, du 17 au 24 février, une semaine spéciale «dédiée au jeûne et à la prière», qui a rassemblé plus de 2000 fidèles. Le 18 février, le président Emmanuel Macron s'est lui-même rendu dans le quartier de Bourtzwiller, à l'occasion d'un déplacement au sujet du «séparatisme islamiste».

UN FOYER DE CONTAMINATION

Mardi 3 mars, le directeur général de la Santé, le professeur Jérôme Salomon a annoncé qu'un foyer de contamination s'était déclaré après ce rassemblement. Selon le Ministère de la Santé, au moins sept cas de coronavirus auraient été identifés. Parmi eux, on compte des membres de deux familles, l'une provenant d'Hésingue (une petite ville au Sud de Mulhouse), et l'autre à Bernwiller, à l'ouest de Mulhouse. Selon la préfecture du Haut-Rhin, les malades ont été hospitalisés. Le fils du pasteur de l'Eglise, le médecin généraliste Jonathan Peterschmitt, a été lui-même touché par le coronavirus.

Pour tenter d'éviter la propagation du virus, les écoles fréquentées par les enfants de la communauté ont été fermées. Le directeur général de la Santé a appelé les personnes ayant participé au rassemblement à appeler le 15.

Les cultes diffuses surinternet

Sur son site Internet, l'église évangélique annonce qu'elle diffusera les cérémonies religieuses en direct sur les réseaux sociaux jusqu'au 18 mars. Elle tient au courant sa communauté sur Facebook.