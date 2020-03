Des images du Paris de la Belle époque en 4K

Une vidéo restaurée par un youtubeur russe montre le Paris de la Belle époque en 4K.

Paris, fin des années 1890. Sur le parvis de Notre-Dame-de-Paris, la place de la Concorde ou les Champs-Elysées se succèdent les piétons, les calèches et les biclous qui roulent sur des rues pavées. Les hommes portent de beaux complets sombres et tous ont recouvert leur crâne d'un chapeau. Les femmes, également amatrices de couvre-chefs, sont vêtues d'élégantes tenues plus claires, à la taille la plus fine possible. La Tour Eiffel, récemment construite, trône sur les bords de la Seine.

Tous ces détails sont visibles dans cette vidéo d'époque des frères Lumière, dont la qualité a été retravaillée (en 4K et 60 images par seconde !) grâce à l'intelligence artificielle rendant l'image fluide, nette et colorisée. Le succès est au rendez-vous puisque plus de 800.000 internautes ont déjà visionné la vidéo. Elle a été postée par le vidéaste Denis Shiryaev sur sa chaîne et est visible ci dessous. L'ambiance sonore a été crée par un autre youtubeur, Guy Jones.

Ce n'est pas la première fois qu'il utilise ce procédé pour améliorer des images d'époque. New York en 1911, Moscou en 1896 et la mission d'Apollo 16 en 1972, en ont également profité.

En commentaire d'une de ces vidéos le vidéaste se montre modeste et donne sa méthode : «N'importe qui peut répéter ce procédé avec des algorithmes disponibles sur Github (une entreprise de développement de logiciels)».