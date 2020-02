Vidéo : une youtubeuse pro Trump chassée d'une fac américaine par des étudiants

La youtubeuse américaine pro Trump Kaitlin Bennett, 24 ans, a été prise à partie par les étudiants d'une université d'Ohio alors qu'elle tournait une vidéo dans laquelle elle essayait de recueillir leurs avis sur une série de questions sociétales.

Sifflements, jets de projectiles, insultes... sur plusieurs séquences diffusées sur les réseaux sociaux, on voit une cohue d'adolescents entourer et intimider la militante protégée par un garde du corps à la carrure impressionnante.

Face aux menaces, la jeune femme et plusieurs membres du site Liberty Hangout, un site web conservateur à qui la vidéo était destinée, qui l'accompagnaient, n'ont eu d'autre choix que de fuir.

This is what happens when a Trump supporter goes to a college campus. Leftists at @ohiou started a riot when @Joelpatrick1776 and I showed up, and the @oupolice let it happen. I think @realDonaldTrump should strip funding from universities like this that harbor terrorists. pic.twitter.com/5TMlfdto9O

— Kaitlin Bennett (@KaitMarieox) February 17, 2020