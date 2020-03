Le cerveau du virtuose aveugle du piano est étudié par les scientifiques

Il est tellement génial que des scientifiques étudient son cerveau. Depuis son plus jeune âge, Matthew Whitaker, un jeune américain de 18 ans, est en effet capable de reproduire presque instantanément au piano un air entendu. Un don possiblement en lien avec son handicap.

Né grand prématuré, avec trois mois d'avance, Matthew Whitaker n'avait que 50% de chance de survivre. Et s'il a subi de multiples opérations, malgré les efforts des médecins, il a perdu la vue peu après sa naissance à cause d'une maladie de l'œil liée à la prématurité.

Un handicap qui a sans doute aiguisé ses autres sens, puisqu'il s'est mis au piano avant même de marcher. A l'âge de 3 ans, il savait jouait des deux mains et composait ses propres airs, sans jamais avoir pris un cours avec un professeur. A 5 ans, il entrait dans une école de musique de New York, après avoir entendu le directeur de l'établissement jouer une symphonie du compositeur autrichien Antonin Dvorak et l'avoir reproduite dans la foulée.

Car encore plus fort que l'oreille absolue (la capacité à reconnaître les notes), Matthew Whitaker est capable de rejouer un morceau en l'ayant seulement entendu. Un véritable don qui lui permet d'avoir un répertoire immense, du jazz au gospel en passant par la soul. Le surdoué a ainsi commencé à partir en tournée à travers le monde dès ses 11 ans et a sorti un album (Outta the Box) à 15 ans.

Son talent est si immense que les scientifiques s'intéressent désormais à son cerveau. Intrigués, ils lui ont fait passer plusieurs IRM et ont découvert des capacités à peine croyables. Les neurones en charge de la vision se seraient mis d'eux-mêmes à fonctionner pour l'ouïe. «C'est comme si son cerveau se servait de sa partie qui n'est pas stimulée pour l'aider à percevoir les sons», explique le docteur Charles Limb, spécialiste de l'oreille.

Une particularité à laquelle Matthew Whitaker, qui ne se départit jamais de son sourire, se contente d'expliquer par son «amour par la musique». Et s'il est très souvent comparé à l'illustre Steevie Wonders – avec lequel il a déjà joué sur scène à l'âge de 10 ans –, Matthew Whitaker répond avec modestie et humour : «il n'y a qu'un seule Steevie. Mais je ne sais pas si je lui ressemble, car je ne l'ai jamais vu».