Une femme enceinte peut-elle transmettre le coronavirus à son bébé ?

On sait que le nouveau coronavirus se transmet entre les humains par la salive, les gouttelettes et par contacts rapprochés avec des malades. Mais qu’en est-il de la transmission de l’infection de la mère au fœtus ou au nouveau-né ?

Selon des médecins de l'hôpital des enfants de Wuhan (Chine), berceau de l’épidémie, les femmes enceintes infectées par le Covid-19 pourraient le transmettre à leur bébé.

Les praticiens ont confirmé un premier cas de transmission mère-enfant durant la grossesse, le 2 février dernier, sur la chaîne de télévision publique chinoise CCTV. Ils ont expliqué que le nouveau-né a été testé positif alors que sa mère était également infectée par le coronavirus. S’il ne souffrait ni de fièvre, ni de toux, il présentait des problèmes respiratoires, ont précisé les médecins.

Un second cas de transmission concernait un nourrisson né le 13 janvier à l’hôpital de Wuhan. La mère de l’enfant et la nounou ont été diagnostiquées quelques jours après l'accouchement, ce qui laisse penser que la transmission serait cette fois-ci postérieure à la naissance. Les premiers symptômes du bébé sont apparus le 29 janvier, soit 16 jours plus tard.

«Que ce soit la nounou du bébé qui a transmis le virus à la mère qui l’a elle-même transmis au bébé, nous ne pouvons pas en être sûrs pour le moment, a déclaré Zeng Lingkong, chef du département de médecine néonatale de l’hôpital de Wuhan. Mais nous pouvons confirmer que le bébé était en contact étroit avec des patients infectés par le nouveau coronavirus, ce qui indique que les nouveau-nés peuvent également être infectés».