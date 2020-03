Vidéo : Titeuf fait de la prévention contre le coronavirus

Se protéger de manière ludique. L'auteur du petit héros à la houpette blonde Zep a publié une vidéo sur Youtube expliquant comment se protéger du coronavirus et surtout comment ne pas le transmettre à ses proches et aux personnes les plus fragiles.

Dans cette vidéo d'une minute, Titeuf découvre les bons gestes à adopter pour lutter contre le Covid-19 car s'il a beau déclarer en début de séquence : «Coronavirus, même pas peur».

L'auteur Zep rappelle qu'il peut être un porteur sain. «Ce n'est pas une question de peur. Même si tu ne fais pas partie des personnes à risque, parce que tu es jeune, tu peux être porteur sain», explique la voix off ajoutant toutefois que «ça veut dire que tu n'es pas malade, mais que tu te promènes avec plein de petits bouts de virus».

«Pas de bisou, même à la maîtresse»

Après cette introduction, Zep détaille les mesures d'hygiène et de précautions. «Pour protéger tout le monde, il faut se laver les mains plusieurs fois par jour, garder ses distances, tousser ou éternuer dans un mouchoir ou dans sa manche, ne pas se serrer la main et pas de bisou, même à la maîtresse», explique ainsi la vidéo.