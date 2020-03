Coronavirus : les candidats allemands de Big Brother pas encore mis au courant

Depuis plus d’un mois, les candidats de la version allemande de Big Brother n’ont plus aucune nouvelle du monde extérieur et donc de l’évolution de la pandémie de coronavirus.

Au moment de leur entrée dans la maison, le 6 février dernier, les «lofteurs» n’avaient eu connaissance que de quelques cas isolés en Bavière, selon le diffuseur Sat.1. Ils auraient également tous été contrôlés négatifs au nouveau coronavirus, a précisé la chaîne.

big brother germany started on february 6th and the people in there deadass don’t know there’s a pandemic going on. they’re not allowing any outside info pic.twitter.com/PTLFNUTCBd

— stef (@mythiicbitch) March 13, 2020