Municipales à Marseille : les résultats du premier tour

Qui pour succéder à Jean-Claude Gaudin ? Au premier tour des élections municipales à Marseille, les estimations montrent Martine Vassale, candidate Les Républicains (LR), en tête avec 23% des suffrages exprimés.

La liste PS-PC, menée par Michèle Rubirola la talonne de très près, avec 21% des voix. Suivent ensuite le Rassemblement national de Stéphane Ravier (19,5%) et la liste LR dissidente de Bruno Gilles (12%).

Si Martine Vassale réalise le meilleur score, il est néanmoins faible comparé à celui réalisé par le maire LR sortant, Jean-Claude Gaudin, en 2014. A l'époque, il cumulait 37% des voix pour la ville entière et, surtout, était élu dès le premier tour (51%) dans le 4e secteur.

A Marseille les élections municipales sont en effet plus complexes qu'ailleurs. Les électeurs locaux doivent choisir huit maires de secteur et la mairie centrale ne peut être obtenue qu'à condition de décrocher un minimum de 51 conseillers municipaux sur l’ensemble du territoire.

La droite déchirée

Historiquement, les zones de la ville ont différentes couleurs politiques. Les quartiers les plus populaires, dans le centre et au nord, sont généralement le territoire de la gauche, tandis que la droite se concentre sur le sud et l'est de Marseille.

Mais cette année le paysage est un peu différent car le départ de Jean-Claude Gaudin, resté à la tête de la ville pendant 25 ans, a déchiré la droite en deux listes distinctes. A cela s'ajoute l'entrée en jeu de La République en marche (7,5%) ainsi qu'un morcellement semblable à gauche.

En effet, Samia Ghali, ex-sénatrice à la tête de la liste Divers gauche, a décidé de mener campagne seule, de même que Sébastien Barles, candidat d'Europe écologie-Les Verts. Ils ont respectivement obtenus 6,2 et 9,5% des suffrages exprimés.