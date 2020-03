Municipales à Perpignan : Louis Aliot et l'extrême droite en tête

À Perpignan, Louis Aliot, candidat tête de liste du Rassemblement National (RN), est arrivé en tête du premier tour des élections municipales. Perpignan pourrait devenir la première ville de plus de 100.000 habitants à avoir élu un maire d’extrême droite depuis 1995, avec l’arrivée du Front National à Toulon.

Louis Aliot a obtenu 36% des votes au premier tour, selon les estimations, devançant largement le maire sortant Les Républicains, Jean-Marc Pujol (18,8%). En 2014 déjà, les deux candidats s’étaient affrontés au second tour, et le candidat LR avait remporté l’élection avec 55,11% des suffrages.

La liste écologiste menée par Agnès Langevine peut aussi participer au second tour, le 22 mars prochain, ayant obtenu 14,8% des voix. Un sondage réalisé par Ifop, diffusé jeudi par l'Indépendant, donne Aliot vainqueur dans tous les cas de figure. Lors d'une triangulaire avec Langevine et Pujol (40%, 31%, 29%), et lors d'un duel avec M. Pujol (51/49%) ou Mme Langevine (52/48%). Le candidat du RN va-t-il faire face, comme lors des précédentes élections, à un «front républicain» ? Cette démarche semble convaincre davantage les électeurs de gauche que de droite, selon France Bleu. En cas de duel entre Louis Aliot et Jean-Marc Pujol, 81% des électeurs d’Agnès Langevine au premier tour se disent prêt à voter pour M. Pujol au second, afin de faire barrage à l’extrême droite. Inversement, seuls 50% des électeurs de M. Pujol au premier tour seraient enclins à voter pour Mme Langevine au second.

Le député LREM Romain Grau, ancien adjoint de M. Pujol, pointe en 4e position, en capacité de se maintenir au second tour, ayant obtenu 12,4% des suffrages. La liste citoyenne de Caroline Forgues, soutenue par le PCF et la France insoumise quant à elle affiche un score de 6,9%.

Louis Aliot s'est exprimé dimanche soir quelques minutes après les premières estimations. Inquiet face à la l'épidémie de covid-19, le candidat à la mairie de Perpignan affirme : «je ne vois pas comment pourrait se dérouler un deuxième tour de cette élection municipale». La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a quant à elle suggéré de reporter le second tour à «dans quelques mois, quand l'épidémie sera jugulée.» Elle a réclamé de considérer comme «acquises» les victoires du premier tour, et de «reporter les autres».