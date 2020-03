5 sites pour bien s’informer sur le coronavirus

Alors que de nombreuses fausses informations sur le coronavirus circulent sur les réseaux sociaux, voici 5 sites Internet de référence pour bien s'informer, suivre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et se tenir à jour des mesures prises pour freiner sa propagation.

Le site du Gouvernement

Le site du Gouvernement répond à toutes les questions que l’on peut se poser sur le Covid-19, des symptômes, en passant par la transmission, l'origine du coronavirus et les différents stades de gestion de l’épidémie. Il donne également des éclairages sur des questionnements d’actualités plus pratiques tels que : Puis-je me rendre chez un professionnel de santé ? Me faire livrer un repas ? Partir en vacances, ou encore, Comment faire si l’école de mes enfants est fermée ?

Le site du ministère de la Santé

Le site du ministère des Solidarités et de la Santé recense notamment toutes les informations à l'attention des professionnels de santé (dispositif d’accompagnement personnalisé des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé, lignes directives pour la prise en charge des patients, …). On peut également y trouver des vidéos et infographies sur les gestes barrières à adopter, mais aussi tous les points sur la situation du coronavirus et une liste des zones d’exposition à risque.

Santé publique France

De son côté, le site Santé Publique France dispose d’une page avec tous les cas recensés sur la planète et le nombre de nouveaux cas enregistrés, pays par pays, ainsi qu’une page pour connaître le nombre de cas rapportés par région. On peut également trouver de multiples interviews d'experts qui reviennent par exemple sur les missions de la réserve sanitaire ou encore la gestion des crises sanitaires.

Institut Pasteur

Le site de l’Institut Pasteur, qui a mis en place un groupe d’action et de recherche (Task Force) sur le nouveau coronavirus, donne quant à lui des renseignements plus précis et scientifiques quant aux caractéristiques du Covid-19 comme la période de contagiosité, la durée d’incubation, le diagnostic, ou encore la durée de survie du coronavirus hors du corps humain.

le site du ministère de l'Education

Alors que toutes les écoles et universités ont été fermées dans l'Hexagone, et ce, jusqu'à nouvel ordre, le site du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse permet aux parents comme aux élèves de se tenir informés quant au report des examens nationaux, mais aussi de se renseigner sur la mise en oeuvre de la continuité pédagogique, via notamment les classes virtuelles grâce à la plateforme du CNED «Ma classe à la maison».