CARTE : Quelles sont les régions de France les plus touchées par le coronavirus ?

Le gouvernement met en place des mesures de plus en plus restrictives pour lutter contre la propagation du coronavirus. Car le nombre de malades grimpe chaque jour un peu plus en France, notamment dans les régions Grand Est et Ile-de-France.

Selon le dernier recensement de Santé publique France, 6.573 cas ont été confirmés en France métropolitaine, et 60 pour les régions d'Outre Mer. Pour découvrir combien chaque région compte de contaminés, il suffit de cliquer sur la carte ci-dessous :

Pour les Outre Mer, 18 cas ont été recensés en Guadeloupe, 16 en Martinique, 11 en Guyane, 9 à la Réunion, 3 à Saint Barthélémy, 2 à Saint-Martin et 1 à Mayotte.

Santé Publique France rappelle néanmoins que ces chiffres sous-estiment le nombre de cas d'infections réels, puisque seulement certaines catégories de patients sont testées au nouveau coronavirus.