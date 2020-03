A Marseille, un traitement efficace contre le coronavirus ?

Elle mise sur l’hydroxychloroquine. Une équipe médicale marseillaise a rendu publics, lundi, les résultats encourageants des essais cliniques de patients atteints du nouveau coronavirus et traités avec ce médicament antipaludique.

Après six jours de traitement au Plaquenil (le nom commercial de la molécule) sur 24 patients, 75% d'entre eux n’étaient plus porteurs du SARS-CoV-2, affirme le professeur Didier Raoult dans une vidéo publiée sur internet et reprise par La Provence. Dans un autre groupe où les patients n’avaient pas reçu ce protocole, à Avignon et Nice, ce taux tombe à 10%.

Suite à la publication de travaux chinois sur l’utilisation de chloroquine, fin février, le professeur avait obtenu l’accord, le 9 mars dernier, pour l’administrer à 24 malades à l’hôpital de la Timone à Marseille.

Déjà utilisé contre le paludisme, la chloroquine est un médicament connu des équipes médicales et peu cher.

Des scientifiques pointent du doigt les effets secondaires

D’après le Checknews de Libération, la molécule aurait été utilisée pour traiter des patients en Chine mais également en Corée du Sud, où elle est même recommandée comme traitement. Cependant, elle ne fait pas partie des quatre traitements actuellement étudiés dans le cadre de l’essai clinique européen, lancé sur 3.200 patients, dont 800 en France.

Réticent dans un premier temps, Alexandre Bleibtreu, épidémiologiste de la Pitié Salpêtrière, avait annoncé le 12 mars dernier sur Twitter le lancement du traitement par hydroxychloroquine sur des patients de l’hôpital francilien.

Des scientifiques se sont également exprimés contre cette molécule. Ils souhaitent avertir des interactions médicamenteuses et des problèmes d'effets secondaires provoqués par ce médicament, notamment sur les patients en réanimation.