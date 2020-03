Quelles sont les personnalités politiques contaminées par le coronavirus ?

Les personnalités politiques comme les autres franges de la population n'échappent pas à l'épidémie de coronavirus. Dès le 9 mars, Franck Riester, ministre de la Culture, a annoncé être malade, et la liste s'est ensuite allongée.

Gouvernement

Dès les premiers symptômes, Franck Riester a été testé et est depuis en quarantaine, et travaille depuis son domicile. Ces mesures rapides ont permis d'éviter une propagation rapide dans le gouvernement, puisque seule Brune Poirson a été déclarée positive à l'heure actuelle. Ne présentant pas non plus de symptômes «inquiétants», la secrétaire d'Etat continue à gérer ses dossiers depuis chez elle.

Parlementaires

Au 17 mars, 18 députés et une sénatrice ont été testés positifs au Covid-19. Un chiffre qui pourrait cependant être amené à évoluer dans les jours et semaines qui viennent. Le premier cas a été confirmé le 6 mars, avec l'hospitalisation de Jean-Luc Reitzer, député du Haut-Rhin. Admis en service de réanimation, il serait toujours à l'hôpital au 17 mars. Il n'est pas le seul dans ce cas de figure, puisque Guy Teissier, l'un des derniers touchés, a par exemple assuré sur les réseaux sociaux avoir été «immédiatement hospitalisé» après le résultat positif de ses analyses.

Autres élus et cadres de partis

Alors que la campagne pour les élections municipales avait lieu depuis plusieurs semaines, de nombreux élus et candidats ont multiplié les rencontres avec des habitants et des commerçants locaux, augmentant nécessairement le risque de contamination. Cela ajouté aux grands meetings de campagnes dans certaines villes, le coronavirus a pu toucher un certain nombre de responsables politiques. Le 16 mars, Christian Estrosi (LR) a ainsi été déclaré positif, un jour après Christian Jacob (LR).

La maladie de ce dernier, présent au meeting de Rachida Dati quelques jours plus tôt aux côtés de Nicolas Sarkozy, a soulevé plusieurs inquiétudes quant à une éventuelle contamination de l'ancien président. Mais rien n'indique à ce jour qu'il soit victime du Covid-19. La candidate Les Républicains à la mairie de Marseille, Martine Vassal, a elle été hospitalisée malgré une absence de symptômes.