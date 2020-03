Porter des gants protège-t-il vraiment du Coronavirus ?

Pour se protéger de l'épidémie de coronavirus, certains portent des gants de ville ou des gants en latex, comme l'ont fait des assesseurs lors du premier tour des élections municipales. Mais cela est-il vraiment efficace pour contourner le virus ?

Lors de son point de mardi, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a expliqué que cela était inutile.

«Beaucoup de gens portent des gants. Quand on porte des gants on a potentiellement du virus sur les mains et ensuite on se touche le visage, on a des contacts avec des gens. On contamine son environnement, on contamine les personnes avec qui on a des interactions, et en plus on se touche souvent le visage sous le masque donc on se contamine massivement en pensant être protégé», a-t-il alerté.

«Il ne faut pas porter de gants. La meilleure solution est de se laver les mains régulièrement», a-t-il conseillé.

Sur son site, l'OMS explique quant à elle que «le fait de se laver les mains régulièrement protège mieux contre le Covid-19 que le port de gants en caoutchouc. Le virus peut se trouver sur les gants et il y a un risque de contamination si vous vous touchez le visage avec les gants».

En résumé, à moins d'être absolument sûr de ne jamais se toucher le visage, mieux vaut éviter de porter des gants et bien se savonner les mains dès qu'on le peut.