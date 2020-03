Coronavirus : la sortie française de «Mourir peut attendre», le prochain James Bond, repoussée au 11 novembre prochain

Enfin une bonne nouvelle. Repoussé en raison de l'épidémie de coronavirus, le prochain volet des aventures du célèbres espion britannique, «Mourir peut attendre», sortira finalement le 11 novembre prochain.

Les studios MGM et Universal ainsi que les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli l'avait annoncé le 4 mars dernier «à la suite d'une longue réflexion et d'une évaluation du marché global du cinéma».

Le film sortira en salle en Angleterre le 12 novembre prochain, et sera suivi des sorties internationales, incluant les Etats-Unis le 25 novembre.