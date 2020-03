Coronavirus : les Hôpitaux de Paris lancent un appel à volontaires

Tandis que l'épidémie de COVID-19 progresse en France et que les hôpitaux se préparent à recevoir une vague de patients, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a lancé un appel à volontaires pour renforcer ses rangs.

Que vous soyez aide-soignant, infirmier, médecin, masseur-kinésithérapeute, manipulateur radio, brancardier ou encore technicien de laboratoire disponible dans les prochains jours... l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a besoin de vos compétences. Le «premier centre hospitalo-universitaire européen recherche des professionnels médicaux et paramédicaux disponibles dans les semaines à venir pour renforcer les équipes de ses 39 hôpitaux», peut-on lire dans le communiqué de l'AP-HP.

Selon les informations du communiqué, les volontaires seront amenés à exercer dans les services de réanimation, à remplacer des professionnels de santé appelés en renfort pour faire face à l'épidémie, ou seront en charge de l'accueil, de l'orientation et des appels. «Ces missions exceptionnelles seront rémunérées, selon le souhait des personnes, sur la base d'un CDD à temps complet ou partiel», précise l'AP-HP.

Les personnes intéressées sont invitées à appeler le 0805 280 270 entre 8h et 20h. Un questionnaire leur sera ensuite adressé pour vérifier leurs qualifications et leur spécialité, ainsi que leur disponibilité et l'affectation qu'ils souhaitent.

Ce vendredi 20 mars, l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France et la start-up medGo ont également lancé la plate-forme #Renforts-Covid pour que les tous les professionnels médicaux et paramédicaux (actifs ou retraités) qui le souhaitent puissent apporter leur aide aux hôpitaux franciliens.