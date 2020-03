Un homme écope de 8 mois de prison ferme pour avoir craché sur des policiers en disant avoir le coronavirus

Un homme âgé d'une vingtaine d'années a été condamné à 8 mois de prison ferme, vendredi 20 mars à Montpellier, pour avoir craché au visage de policier lors de garde à vue, tout en disant être malade du coronavirus.

Déjà connu des services de police, l'individu avait été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi alors qu'il était en train de voler des masques de protection dans une pharmacie.

«C'est quand il était dans les cellules de l'hôtel de police de Montpellier qu'il s'est énervé et a commencé à cracher par terre en insultant les policiers et en hurlant qu'il avait le coronavirus», a détaillé le secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Occitanie, à France Bleu Hérault. Ajoutant que : «quand les policiers se sont rapprochés pour lui demander de se calmer, il leur a craché dessus. Il a fallu lui mettre un masque et le menotter».

Jugé en comparution immédiate, l'homme a écopé de 8 mois de prison ferme avec maintien en détention, mais également de 5 ans d'interdiction de paraître à Montpellier.