Passage à l'heure d'été : ce qu'il faut savoir

Chaque année, lors du passage à l'heure d'été c'est le même casse-tête : dans quel sens change-t-on d'heure ? À quelle heure a lieu le passage à l'heure d'été ? Dormira-t-on plus ou moins ? Des questions encore plus importantes en cette période de confinement due au coronavirus.

Tous les ans, le dernier dimanche du mois de mars, la France - et les autres pays membres de l'Union européenne - se mettent à l'heure d'été. Le changement d'heure estival aura lieu cette année dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars.

Du sommeil en moins

Ainsi, à 2h du matin précisément, il faudra avancer ses montres et ses horloges d'une heure. Il sera alors 3h du matin. Ce passage à l'heure d'été fera donc perdre une heure de sommeil.

Ce dispositif, commun à tous les pays de l'Union européenne, existe depuis 1976. Trois ans après le choc pétrolier, l'idée était de réaliser des économies d'énergie en faisant coïncider les horaires d'activité avec l'ensoleillement. Mais depuis plusieurs années, le changement d'heure est de plus en plus décrié, et pourrait être supprimé prochainement.