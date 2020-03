Didier Raoult ne participera plus au Conseil scientifique

Le professeur Didier Raoult, qui fait polémique avec ses préconisations pour un traitement à la chloroquine des malades du Covid-19, ne participera pas aux prochaines réunions du conseil scientifique conseillant l'exécutif sur la maladie.

«Didier Raoult n'a pas démissionné du conseil scientifique. Occupé à la direction de l'IHU méditerranée infection, il ne participera pas aux prochaines réunions», a déclaré un porte-parole de l'IHU, démentant des informations des Echos assurant que le Pr Raoult «claquait la porte» de ce conseil.

Sur les deux premiers avis (datés du 12 et 14 mars) de ce conseil, rendus publics par le ministère de la Santé, le nom du professeur Raoult figure avec la mention «excusé». Par contre son nom ne figure pas dans la liste des membres sur le troisième avis, daté du 16 mars.

Son institut veut administrer son traitement «à tous les patients infectés»

Didier Raoult, directeur de l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Méditerranée infection et spécialiste reconnu des maladies infectieuses, teste actuellement la chloroquine - un antipaludéen - sur des patients atteints du Covid-19.

Dimanche, son équipe a annoncé son intention d'administrer «à tous les patients infectés» son traitement hydroxychloroquine + azithromycine.

Plusieurs élus font monter la pression pour généraliser rapidement l'utilisation de la chloroquine. Quant à Donald Trump, il en a vanté les mérites à plusieurs reprises.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué lundi qu'il s'apprêtait à autoriser le traitement par hydroxychloroquine mais uniquement pour les formes graves et dans un cadre hospitalier «sur décision collégiale des médecins» et a promis un arrêté sur le sujet. «En l'absence de toute donnée probante», il est en revanche exclu de le prescrire dans la population générale ou pour des cas non sévères.