Coronavirus : pourquoi les décès dans les ehpad ne sont-ils pas comptabilisés dans les bilans du gouvernement ?

Chaque jour, le gouvernement fait un point d'étape sur la crise du coronavirus en donnant le bilan des décès. Mais ces chiffres ne prennent pas en compte les morts dans les ehpad.

Ainsi, au mardi 24 mars, 1.100 décès avaient été enregistrés depuis le début de l’épidémie de Covid-19 et 2.516 patients étaient mardi soir en réanimation (+434) sur un total de 10.176 patients hospitalisés, selon le bilan des autorités sanitaires.

Un bilan officiel sans doute loin de la réalité. Les victimes recensées en milieu hospitalier «ne représentent qu'une faible part de la mortalité» dans le pays, a estimé lui-même le Pr Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.

En effet, chaque jour des ehpad font état de plusieurs décès en leurs murs. Mardi 24, l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire a estimé que dix établissements étaient touchés par le coronavirus. Lundi 23, l'ARS du Grand Est et la préfecture des Vosges ont indiqué «20 décès en lien possible avec le Covid 19».

C'est d'ailleurs ce «possible» qui explique que les chiffres n'intègrent pas le bilan officiel. Comme l'ont expliqué à l'AFP les responsables de l'ehpad de Thise (Doubs), où 15 morts ont été recensés sur 80 résidents, même si les victimes présentaient les symptômes du coronavirus, elles n'ont pas systématiquement été testées. Par manque de temps, de moyen - humains comme matériels - ou tout simplement pour respecter les consignes officielles.

«Concernant les prélèvements biologiques, seuls les premiers patients résidant dans une structure d’hébergement collectif (EPHAD, structures de regroupement de personnes fragiles en situation de handicap, structures accueillant des personnes sans domicile, etc.) avec un tableau clinique évocateur de Covid-19 font l’objet d’un prélèvement. [...] À partir du second cas confirmé, toute personne présentant un état symptomatique identique ou proche (état grippal, rhinopharyngite) est alors présumé infectée par le virus», explique le Guide méthodologique de la Phase épidémique Covid-19, en ligne sur le site du ministère de la Santé. Il n'est donc pas possible de lier officiellement ces décès au virus.

Mais face à des chiffres qui augmentent chaque jour, et à l'inquiétude des professionnels qui monte, la méthodologie du gouvernement devrait évoluer. Mardi 24, Jérôme Salomon a assuré qu'un «suivi quotidien de la mortalité» devrait prochainement être instauré.