Emmanuel Macron réagit à une vidéo sur Twitter pour remercier les caissières et les caissiers

«Merci madame». Emmanuel Macron a publié un message sur Twitter où il salue les caissières et les employés des magasins d’alimentation, toujours ouverts en pleine épidémie du coronavirus.

«C’est grâce à vous et vos collègues que nous pouvons, tous ensemble, lutter contre le Covid-19», poursuit le chef de l’Etat.

Sur la vidéo à laquelle il a réagi (tirée d’un reportage de TF1), on voit une caissière très émue raconter que certains clients remercient les employés du supermarché «d’être là», leur disant qu’ils ont du courage. Elle avoue aussi sa crainte de travailler en pleine épidémie. «On ne sait pas ce que l’on va ramener à la maison», explique-t-elle, en faisant allusion au coronavirus. «On est là pour les autres, ils peuvent venir faire les courses», justifie-t-elle. «Si on n’était plus là, on aurait du mal à se nourrir».

Merci Madame. C'est grâce à vous et vos collègues que nous pouvons, tous ensemble, lutter contre le COVID-19. Pour assurer votre sécurité, le pays s’engage dans un effort sans précédent pour produire masques et gels. https://t.co/pYjpZDZhca — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 25, 2020

le président très critiqué par les internautes

Les employés des chaînes de grande distribution et de magasins plus petits sont en effet quotidiennement mis à contribution pour permettre aux Français de se ravitailler en nourriture et autres produits d’hygiène. Même si des mesures de sécurité sont en vigueur (contrôle du nombre de clients, distance à respecter), les salariés travaillent sans réelle protection.

Dans son message, Emmanuel Macron précise d’ailleurs que «pour assurer votre sécurité (aux employés, ndlr), le pays s’engage dans un effort sans précédent pour produire masques et gels».

De très nombreux internautes ont répondu au président via le réseau social, l’accusant, ainsi que le gouvernement, de très mal gérer la crise.