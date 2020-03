Pour quand le pic de l’épidémie est-il prévu en Ile-de-France ?

Le nombre de patients en soins intensifs et en réanimation approche déjà du millier en Île-de-France. Or, le pic de l'épidémie est imminent et la région parisienne est «la situation la plus critique», a alerté mercredi 25 mars le directeur général de la Santé Jérôme Salomon lors de son bilan quotidien sur l'évolution du nouveau coronavirus.

Avec 7.660 cas recensés mercredi soir, l’Ile-de-France est désormais la deuxième région la plus touchée par l’épidémie après le Grand-Est. On approche du pic de l'épidémie et les établissements hospitaliers franciliens s’attendent désormais à recevoir une vague de patients atteints du Covid-19.

Mardi soir déjà, il y a eu une accélération «de la courbe du nombre de patients» avec «150 réanimations de plus en une seule journée», a confié au Parisien Aurélien Rousseau, directeur général de l’agence de santé d’Ile-de-France».

Les experts estiment la durée du pic entre une à trois semaines

La région francilienne comptait mercredi soir 973 personnes en soins intensifs ou en réanimation. Le millier devrait être atteint et dépassé dans la journée de jeudi.

Afin de prévenir le manque de personnels dans les établissements hospitaliers, le ministre de la Santé a lancé, le 20 mars dernier sur Twitter, un appel destiné aux «étudiants, professionnels, actifs ou retraités» pour «venir en renfort du système de santé».

Pour le moment, les avis divergent sur la durée de ce pic, attendu dans les jours qui viennent. Les estimations sont comprises dans une fourchette allant d’une à trois semaines.

Depuis le 1er mars, 262 personnes sont mortes du Covid-19 en Ile-de-France.