Coronavirus : risque de pénurie de préservatifs après la fermeture de la plus grande usine mondiale

L'entreprise Karex, basée en Malaisie et qui produit un cinquième des préservatifs dans le monde, a été contrainte de fermer ses portes à cause de la pandémie de coronavirus. De quoi donner des sueurs froides à ses dirigeants, qui craignent une pénurie.

Depuis dix jours, Karex, qui fournit notamment des entreprises comme Durex, a dû arrêter complètement ses activités, alors que la Malaisie est à ce jour le pays d'Asie du Sud-Est le plus touché par le coronavirus.

Une période pendant laquelle Karex aurait pu fabriquer 100 millions de préservatifs, ce qui préoccupe fortement son directeur général. «Nous allons assister à une pénurie de préservatifs dans le monde, ce qui risque d'être très effrayant», a-t-il déclaré, ajoutant également qu'il est très inquiet pour les programmes humanitaires, en Afrique notamment.

Confinement strict en Malaisie

Face à la propagation rapide du virus dans leur pays, les autorités malaisiennes ont ordonné la fermeture des frontières et instauré un confinement, au moins jusqu'au 14 avril. Pour l'heure, plus de 2.000 cas ont été recensés et 26 personnes sont décédées des suites du virus dans le pays.