Coronavirus : Congélateur, imprimantes, jeux... les produits qui profitent de la crise

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, et la mise en place des mesures de confinement, plusieurs produits ont vu leurs ventes exploser sur Internet, quand d’autres au contraire, sont beaucoup moins demandés que d’ordinaire.

Parmi les produits les plus commandés sur les sites d’e-commerce, on retrouve notamment les imprimantes. Le directeur produit Fnac-Darty Olivier Garcia a en effet indiqué que les ventes d’imprimantes et de cartouche ont été multipliées par dix.

Une hausse qui s’explique notamment par l’obligation de se munir d’une attestation de déplacement dérogatoire pour sortir de son domicile. Si elles peuvent tout à fait être rédigées à la main sur une feuille libre, certaines personnes confinées préfèrent en effet pouvoir les imprimer. Sans compter que attestations présentées sur smartphones ne sont plus valables.

Les congélateurs et les appareils de sport à domicile

Sur Amazon, «imprimante» était d'ailleurs le sixième mot le plus cherché sur le site, lundi 16 mars, après les masques chirurgicaux, le gel hydroalcoolique et le papier toilette. Autres produits ayant profité de la crise : les consoles de jeux vidéo et les jeux de société, dont les ventes ont respectivement été multipliées par cinq et par quatre, a indiqué Fnac-Darty.

Depuis la première allocution du président de la République, le 12 mars dernier, le site de l’entreprise française spécialisée dans la distribution de matériel électroménager, électronique et de produits culturels, a également vendu dix fois plus de congélateurs que d’habitude sur son site internet.

Bien que le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a confirmé qu’«il n'y a pas de pénurie alimentaire en France», de nombreux Français se sont précipités dans les grandes surfaces pour faire des réserves de nourriture excessives, et ont logiquement, manqué de place dans leur frigo pour pouvoir tout ranger.

Faute de pouvoir faire du sport à l’extérieur, certains se sont également rués sur les appareils de sport à domicile. Le détaillant britannique Halfords a par exemple enregistré une forte augmentation des ventes des vélos d'appartement, rapporte la BBC.

Tout comme les jeux en extérieur. Après que Boris Johnson a annoncé la fermeture de toutes les écoles dans le pays, le 20 mars dernier, le fournisseur Andy Beresford a écoulé tout son stock de tables de ping-pong. En une semaine, il a vendu 124 tables de ping-pong contre 15 au même moment l’année dernière.

Le puzzle revient en force

Les puzzles signent également leur grand retour en cette période de confinement. Brian Way, propriétaire de Puzzle Warehouse, une boutique de jouets à Saint-Louis, aux États-Unis, vendait environ 1.000 puzzles par jour. Un chiffre qui a été multiplié par dix la semaine dernière, a-t-il raconté au Washington Post.

Dans l’Hexagone, les ventes de puzzles en ligne ont également explosé lors de la première semaine de confinement. «Comparées à la même semaine en 2019, les ventes de puzzles ont affiché une croissance de 122%», selon The NPD Group. En Belgique, les ventes en ligne de puzzles et jouets éducatifs ont même grimpé de 438,50 %.

L’engouement est tel que le fabriquant de puzzle américain White Mountain Puzzles Inc., a de son côté dû refuser des commandes, faute de pouvoir les expédier dans les temps. «Chaque jour ressemble au Cyber ​​Monday, mais en plus grand», a déclaré Sean Minton, le copropriétaire de l'entreprise.

Coup dur pour la mode et les smartphones

D’autres produits en revanche, subissent de plein fouet la crise sanitaire. A l’image des chaussures, vêtements, ou encore des smartphones. En effet, les ventes mondiales de smartphones se sont effondrées le mois dernier : il s'est vendu 38% de téléphones de moins qu'en février 2019.

C'est d’ailleurs «la plus grande chute dans l'histoire du marché des smartphones», a déclaré Strategy Analytics. Une chute qui s’explique par les délais de production en Chine et la demande affaiblie en raison de la pandémie.

L'entreprise Apple avait d'ailleurs prévenu, dès la mi-février, qu'elle n'atteindrait pas ses objectifs de ventes ce trimestre à cause des mesures de confinement des populations et de leurs conséquences pour la consommation, qui ont tout autant heurté les fabricants chinois et Samsung.

Côté chaussures de sport, Adidas a notamment annoncé que la crise provoquée par le Covid-19 allait potentiellement amputer son chiffre d'affaires jusqu'à 1 milliard d'euros au premier trimestre après une chute des ventes en Chine de 80% pour la période du 25 janvier à fin février.

Alors certes, les magasins de chaussures et de prêt-à-porter ayant pris le virage de l'e-commerce après l'annonce de la fermeture des magasins non-alimentaires, peuvent tenter de garder la tête hors de l’eau.

Mais contrairement aux produits électroniques et aux jeux, les vêtements et les chaussures sont des produits que l’on a besoin d'essayer au préalable. Sans compter qu'en ce moment, les acheteurs affichent un certain manque d'intérêt pour la mode, le pyjama et les chaussons étant privilégiés.